Ce se întâmplă cu polițiștii din cazul bărbatului de la Pitești Unul dintre polițiștii anchetați dupa intervenția brutala din Pitești, in urma careia un barbat de 63 de ani a decedat, s-a pensionat. In cazul celui de-al doilea, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a decis suspendarea raporturilor de serviciu. Anunțul vine la o zi dupa ce instanța a decis arestarea lor preventiva. „In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 360 din 2002, privind Statutul politistului, pentru unul dintre cei doi agenti de politie s-a dispus suspendarea raporturilor de serviciu, pe perioada masurii arestarii preventive. In conformitate cu prevederile art. 69 din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 360 din 2002, privind Statutul politistului, pentru unul dintre cei doi agenti de politie s-a dispus suspendarea raporturilor de serviciu, pe perioada masurii arestarii preventive. (...) In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 360 din 2002,…

- ”In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 360 din 2002, privind Statutul politistului, pentru unul dintre cei doi agenti de politie s-a dispus suspendarea raporturilor de serviciu, pe perioada masurii arestarii preventive. (...) In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 360 din 2002,…

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In conformitate cu…

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In conformitate cu…

- In urma incidentului de la Pitești, in urma caruia un om a murit, unul dintre polițiștii implicați s-a pensionat, iar cel de-al doilea a fost suspendat, anunța Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. "In conformitate cu…

- Cei doi polițiști care au intervenit violent la Pitești in urma cu o saptamana au fost arestați preventiv pentru uciderea inginerului Zaharia Barbu. Tribunalul Argeș a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a agenților de poliție Daniel Draghici și Ilie Florea, acuzați in cazul morții inginerului…

- Doi motociclisti au fost raniti grav, duminica, in doua accidente rutiere produse in judetul Arges, pe DN 73 si DN 7C. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, primul accident s-a inregistrat pe DN 73, in localitatea Mihaesti. „Din verificarile preliminare efectuate…