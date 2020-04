Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal of Medicine…

- Nu numai ca toți pacienții au supraviețuit, potrivit Pluristem, dar patru dintre ei au aratat o imbunatațire a parametrilor respiratorii, scriu jurnaliștii Jerusalem Post. Israel are unul dintre cele mai avansate sisteme sanitare din lume, avand deja experiența epidemiei MERS. Șase pacienți cu coronavirus,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, la Digi24, ca, cel mai probabil, in 2021 vom avea un vaccin pentru coronavirus. Totuși, un medicament realizat in SUA ar putea deveni disponibil in toamna acestui an. „In ceea ce privește vaccinul, aproape toata lumea este…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- A aparut prima confirmare de infectare cu virusul COVID-19 la Poliția de Frontiera. Anunțul a fost facut de Sindicatul Europol. “Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un coleg care e personal contractual in cadrul Sectorului Poliției de…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…