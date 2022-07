Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite din petrolierul rusesc Pegas. Curtea a respins un recurs al unei companii maritime cu sediul la Atena, Times Navigation, care a efectuat operatiuni de descarcare a titeiului brut din petrolierul Lana,…

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat miercuri restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite dintr-un petrolier sub pavilion rusesc, miza unei confruntari de mai multe luni cu Iranul, a indicat miercuri o sursa judiciara, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat miercuri restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite dintr-un petrolier sub pavilion rusesc, miza unei confruntari de mai multe luni cu Iranul, a indicat miercuri o sursa judiciara, noteaza AFP.

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite din petrolierul rusesc Pegas. Curtea a respins un recurs al unei companii maritime cu sediul la Atena, Times Navigation, care a efectuat operatiuni de descarcare a titeiului brut din petrolierul Lana,…

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat miercuri restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite dintr-un petrolier sub pavilion rusesc, miza unei confruntari de mai multe luni cu Iranul, a indicat miercuri o sursa judiciara, noteaza AFP.

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat sambata Statul Major al armatei elene.In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri sau angajari in lupte aeriene de…

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri dupa-amiaza, capturarea a doua petroliere din Grecia, in Golful Persic, dupa ce autoritatile elene au blocat, la solicitarea Statelor Unite, o nava iraniana, in Marea Mediterana.

- Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu, fostul primar general al municipiului București a fost localizat de Interpol in Atena, capitala Greciei. Chiar in aceste momente,…