Un studiu recent, primul de acest gen, a scos la iveala cateva dintre pericolele pe care le presupune zborul in spațiu și impactul asupra eritrocitelor, pentru astronauții care se afla in misiuni de luna durata. Potrivit newatlas.com , cercetatorii și-au propus sa afle cat mai multe despre o condiție medicala numita „space anemia”, iar o astfel de cercetare detaliata are implicații importante pentru viitoarele misiuni de explorare a spațiului. „Anemia cauzata de spațiu a fost raportata in mod consistent atunci cand astronauții s-au intors pe Pamant din primele misiuni efectuate in spațiu, dar…