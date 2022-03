Stiri pe aceeasi tema

- Rușii anunta ca au utilizat in premiera rachete hipersonice in razboiul din Ucraina. Sistemele de aparare din Europa sunt depașite Ministerul rus al Apararii a anuntat, sambata, ca armata rusa a utilizat rachete hipersonice Kinjal pentru distrugerea unui depozit subteran de armament din vestul Ucrainei,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice "Kinjal" pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Rusia a prezentat miercuri bilanțul distrugerilor pe care le-a provocat randul forțelor armate ucrainene. Ministerul rus al Apararii susține ca militarii ruși au distrus circa 150 de aparate de zbor (avioane și elicoptere), reprezentand mai bine de jumatate din aviația militara ucraineana. Totodata,…

- Rusia a atacat puternic infrastructura militara a Ucrainei, in ultima zi de razboi cu Ucraina. Ministerul rus al Apararii a facut bilanțul pentru ultima zi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta…

- Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie."Tinand cont de intensificarea activitatii militare in…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…