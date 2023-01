Ce scrie în biletul de adio al criminalului soților Șimon din Bran Daniel Pepene, principalul suspect in cazul crimei de la Bran, a scris un bilet de adio, pe care anchetatorii l-au gasit in casa acestuia. Suspectul crimei a scris un bilet, cel mai probabil inainte sa-i ucida pe cei doi soți. Criminalul a scris in bilet ca mama sa a ajuns in rai, iar el va ajunge in iad. Printre lucrurile scrise in bilet care i-au atras atenția procurorului care ancheteaza cazul au fost cele in care suspectul face referire la mama sa. Ce scria in biletul de adio „A fost gasit un bilet scris pe o foaie fața-verso in care erau consemnate diverse lucruri, dar ceea ce i-a atras atenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri teribile din timpul capturarii autorului dublei crime de la Bran sunt prezentate de ziare.com . Acesta a acceptat sa spuna psalmii in sincron cu negociatorul. Daniel Pepene este principalul suspect al dublei crime din comuna brașoveana Bran. Este varul celor doi soți, Nicu (38 de ani) și…

- Ucigașul celor doi soți Șimon din Bran a fost prins dupa 12 ore de cautari ale poliției. Dupa ore bune in care anchetatorii fost puși pe o pista falsa chiar de familia suspectului. Anchetatorii au incercat sa ajunga la suspect chiar diminineața, dar familia lui a incercat sa-i duca in eraore pe polițiști. Ucigașul…

- Doi tineri au fost gasiți luni de dimineața macelariți cu toporul in propria casa, la Bran, iar luni seara polițiștii l-au reținut pe criminal, care era var și vecin cu victimele lui. Barbatul a intrat noaptea in locuința in care Nicu și Alexandra dormeau, inarmat cu un cuțit și un topor , și i-a atacat…

- Cine sunt cei doi soți din Bran care au fost gasiți fara suflare in casa și pe cine suspecteaza de crima cei din familie. O dubla crima a avut loc in satul Șimon, comuna Bran. Alexandra și Nicu, doi soți, au fost gasiți fara suflare in locuința lor, luni, in data de 16 ianuarie 2023. Persoana care i-a…

- O crima dubla a avut loc la Bran, in satul brașovean Șimon, iar primele date arata ca ar fi fost vorba despre o cearta intre frați. In urma conflictului, fratele și cumnata atacatorului au decedat, conform newsbv.ro . Barbatul care a decedat avea 38 de ani și lucra la SMURD , punctul de lucru de la…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, angajat al ISU, si sotia sa au fost gasiti morti luni dimineata in casa din localitatea Simon, comuna Bran, informeaza publicatia locala News Brasov. Cei doi au fost gasiti fara suflare de o ruda. Cumnata barbatului, sesizata de colegii de serviciu ai pompierului, s-a…

- Un barbat a fost gasit impușcat duminica in cap. Acesta ar fi fiul unui procuror din Constanța, potrivit unor surse. Din primele informații, poliția nu exclude ca ar fi vorba despre o sinucidere. Procurorul Teodor Nița a apelat la serviciul de urgența 112 anunțand ca fiul sau s-a impușcat. Tanarul…