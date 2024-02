Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost trimis in judecata dupa ce a amenintat patru judecatori pentru a obtine hotarari favorabile in procesele pe care le avea. Barbatul dorea sa primeasca 100.000 de lei, daune morale, de la persoane cu care era in litigiu, scrie News.ro. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Fostul ministru al Justitiei Monica Macovei a recunoscut in fata instantei ca accidentul de la Mangalia din 2022, in urma caruia un motociclist a fost ranit, a avut loc din vina ei. Barbatul cere, acum, plata unor daune de 500.000 euro. Marți, a fost un nou termen la Judecatoria Mangalia in dosarul…

- Judecatoria Constanța a dispus masura preventiva a controlului judicar pentru 60 de zile in cazul unui chirurg plastician care a efectuat intervenții chirurgicale in urma carora pacientele au suferit ”complicații medicale și prejudicii estetice grave și permanente”. Medicul specialist in chirurgie…

- Un barbat este cercetat penal sub control judiciar, dupa ce a amenintat patru judecatori, cu scopul de a-i intimida si constrange pe acestia sa pronunte hotarari favorabile lui, putand astfel sa obtina 100.000 de lei, drept daune morale, de la patru persoane cu care se afla in litigiu. Parchetul de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de incepand cu data de 28.12.2023, pana la data de 25.02.2024, inclusiv, fata de un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunior…

- Apelul a fost declarat de reprezentantii Ministerului Finantelor si a fost recent inregistrat pe rolul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta. Emil Boghiu, un politist din Constanta, ar urma sa primeasca daune morale de 20.000 de euro si alti aproape 16.000 de lei cu titlul de daune materiale.Statul…

- In prima instanta, cererea a fost respinsa ca prescrisa, dar avocatii afaceristului au declarat apel, iar acum se asteapta hotararea Curtii de Apel Constanta in acest proces.Curtea de Apel Constanta a ramas in pronuntare in dosarul in care afaceristul constantean Dragos Iulian Tudoran se judeca pentru…