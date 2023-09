Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat, marți, ca va organiza evenimentul de toamna pe 12 septembrie, pregatind terenul pentru ceea ce analiștii cred ca va fi prezentarea unei noi linii de iPhone-uri și ceasuri inteligente.

- In ciuda problemelor de productie avute in cazul versiunilor Pro, cel putin unele din modelele care vor compune seria de smartphone-uri iPhone 15 vor putea fi cumparate din 22 septembrie. Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul…

- Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul companiei citate de Bloomberg. Din 22 septembrie ar putea fi disponibile și primele modele ale seriei iPhone 15. Versiunile 15 Pro vor fi livrate cu același senzor de anul trecut, de…

- Noile modele iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max urmeaza sa fie anunțate in septembrie Noile modele iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max urmeaza sa fie anunțate in data de 22 septembrie, potrivit Forbes. Evenimentul anual al Apple este de așteptat…

- Seria iPhone 15 ar urma sa faca un nou salt catre tehnologia de ultima ora, anunta compania Apple. Iata cum ar urma sa arate modelele iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max, dar si ce performante tehnice ar urma sa aiba. In plus, intreaga serie iPhone 15 va fi dotata cu USB-C . Apple va folosi anul acesta…

- Cele doua modele Pro ale seriei iPhone 15, Pro si Pro Max, vor beneficia de un nou proces de constructie, numit LIPO (low-injection pressure over-molding), conform Bloomberg. Ca urmare a acestei tehnologii, spatiul negru din jurul ecranului va fi de doar 1,5 milimetrii, fata de 2,2 milimetrii cat masoara…

- Apple continua sa lucreze la dezvoltarea propriilor cipuri si implementarea acestora in propriile produse, apropiindu-se cu pasi mari de lansarea primelor dispozitive cu M3, a treia serie de cipuri dezvoltate intern. Primele astfel de dispozitive ar urma a fi lansate in ultima parte a anului, dupa lansarea…

- Apple lucreaza la mai multe functii de sanatate pentru castile companiei, incepand cu masurarea temperaturii corpului. Urmatoarea versiune de AirPods Pro ar putea include senzorii si suportul software necesar realizarii masurarii temperaturii, sustin surse anonime citate de Bloomberg. Masurarea temperaturii…