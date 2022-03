Ce sandale se poartă în 2022 Ce sandale se poarta in 2022 Abia a inceput primavara, dar parca pe masura ce natura incepe sa reinvie, gandul ne zboara din ce in ce mai des la vara. La soare, caldura, la sezonul vacanțelor. Sezonul in care purtam rochii, tricouri, materiale vaporoase și sandale. Nu este nicidecum prea devreme sa incepi sa iți pregatești garderoba pentru sezonul cald. Așadar, daca ai in plan o sesiune de shopping curand, iata ce sandale se poarta in 2022. Elleme – 396 de dolari Gianvito Rossi – 875 de dolari Proenza Schouler – 495 de dolari Prada – 650 de dolari Bottega Veneta – 790 de dolari Versace – 1350… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

