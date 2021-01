Ce salariu avea Nicolae Ceaușescu și cum se negociau creșterile salariale pentru conducerea țării – VIDEO Nicolae Ceaușescu ar fi implinit astazi 103 ani și, chiar și la mai bine de 30 de ani de la executarea sa dupa revoluția din 1989, personalitatea sa continua sa starneasca curiozitate in randul populației. An de an in preajma zilei de 26 ianuarie, aniversarea fostului lider comunist al Romaniei, ies la iveala noi detalii despre dictatorul comunist. Anul acesta am aflat ce salariu avea Nicolae Ceaușescu in ultimii ani de conducere și cat de strict era cand vine vorba de creșterile salariale. Dictatorul roman avea in anii 80, cel mai mic salariu dintre toți șefii de stat din lume, la ora aceea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

