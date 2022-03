Ce salarii au românii care șofează pe TIR în Italia sau Spania. Sumele sunt duble față de cele din România Ce salarii au romanii care șoferii de TIR in Italia sau Spania. Sumele sunt duble fața de cele din Romania. Șoferii de TIR din țara noastra conduc mii de kilometri pe bani mult mai puțin fața de șoferii de TIR din afara. De regula, este știut ca diferențele dintre salariile din țara și cele din […] The post Ce salarii au romanii care șofeaza pe TIR in Italia sau Spania. Sumele sunt duble fața de cele din Romania appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (Romania, 95 WTA) a reușit o victorie impresionanta in primul tur al turneului WTA 125 de la Marbella (Spania), scor 6-1, 6-0 cu Donna Vekic (Croația, 110 WTA). Meciul disputat marți seara a durat numai 57 de minute, Ana Bogdan fiindu-i net superioara jucatoarei din Croația! Bogdan și-a asigurat…

- Barbatul de 47 de ani din Ilfov a fost trimis in judecata, fiind acuzat de savarsirea unui numar de 11.481 de acte materiale. Acesta ar fi utilizat in procedura de inmatriculare mai multe inscrisuri false pentru care ar fi primit in schimb de la beneficiari diferite sume de bani, transmite IPJ Ilfov.…

- Produsul Intern Brut a inregistrat in trimestrul patru din 2021 un avans de 0,4% in Uniunea Europeana si de 0,3% in zona euro, comparativ cu precedentele trei luni, cand s-a inregistrat o expansiune de 2,2% in UE si de 2,3% in zona euro.In trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni,…

- Institutul Național de Statistica a anunțat marți, 15 februarie, ca Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% in perioada octombrie-decembrie 2021 fața de trimestrul anterior. Aceleași date arata și ca, la nivelul intregului an, Romania a inregistrat o creștere economica de 5,6%, dar sub așteptarile inițiale…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Cine sunt romanii care intra in carantina Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat vineri, 21 ianuarie 2022, lista tarilor cu risc epidemiologic. Spania si Italia sunt in zona rosie.Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 44 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Romania, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia, 2-Italia, 2-Cehia,…

- Pe o piața a automobilelor noi in scadere, Dacia este singura marca ce a inregistrat creșteri in 2021. In luna decembrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -22.8% fața de decembrie 2020, atingandu-se un nivel de 795.429 unitați. Pe total an 2021: Au fost inmatriculate…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…