- Care sunt obiceiurile matinale la care trebuie sa renunti daca nu vrei sa te ingrasi? 1. Nu sari peste micul dejun. Sunt zile in care pur si simplu nu ai timp pentru micul dejun sau nu ai pofta de mancare din cauza unei stari emotionale tensionate. Daca se intampla constant, acest lucru are un impact…

- Micul dejun este cea mai importanta masa, iar doamnele știu ca micuții nu trebuie sa plece la școala pe burta goala pentru ca astfel iși vor consuma pachețelul pentru toata ziua chiar in prima pauza. De asemenea, aceasta masa ii aduna pe toți din familie la povești inainte ca fiecare sa o ia pe drumuri…

- Cu toții știm ca dieta zilnica are un impact semnificativ asupra starii de sanatate, in general, precum și asupra siluetei. Noile cercetari arata ca momentul in care decizi sa consumi anumite alimente poate juca un rol important privind numarul de kilograme. Afla mai jos orele exacte la care sa mananci…

- Postul intermitent este una dintre cele mai populare tendințe din ultimul deceniu, fie ca este folosit ca un tip de dieta pentru pierderea kilogramelor, fie pur și simplu din motive de sanatate. Postul intermitent sau intermittent fasting implica un consum de alimente intr-o anumita fereastra de timp…

- Oamenii care se bucura de o longevitate remarcabila, denumiți „superAgers”, depașesc 80 de ani și au o minte la fel de sprintena ca atunci cand erau mai tineri. Ei sunt dovada ca genetica și stilul de viața joaca un rol important in modul in care creierul imbatranește. Marc Milstein, specialist in sanatatea…

- Clatitele sunt favoritele tuturor dar, ce spui de unele cu legume? Sunt perfecte pentru a fi servite la micul dejun de catre toata familia și se prepara in doar cateva minute. Opțiunile sunt variate in funcție de gustul fiecaruia.

- In fiecare an, pe data de 25 decembrie, creștinii ortodocși, sarbatoresc Nașterea Domnului sau Craciunul, potrivit Calendarului Creștin Ortodox. Legat de aceasta exista o serie de tradiții și obiceiuri transmise din batrani și respectate de catre credincioși. Iata așadar cateva tradiții și obiceiuri…

Periajul dinților inainte sau dupa prima masa a zilei are un impact major asupra sanatații dentare.