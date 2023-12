Ce să nu faci în Ajunul Crăciunului. Tradiții și obiceiuri de 24 decembrie Ce sa nu faci in Ajunul Craciunului. Tradiții și obiceiuri de 24 decembrie. Exista numeroase tradiții și obiceiuri in Ajunul Craciunului. Se spune ca cei care nu le respecta vor lasa norocul sa le zboare din casa. Ce sa nu faci in Ajunul Craciunului? Incepem inainte cu lucrurile bune. Unul dintre obiceiurile din Ajunul Craciunului este ca cei care colinda sa mearga din casa in casa pentru a le aduce bucurie oamenilor. In seara de Ajun, in pragul casei este așezat un vas cu grau, peste care trec colindatorii. In zilele urmatoare, graul este dat animalelor, pentru a avea spor, ca și colindatorii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Ce sa nu faci in aceasta zi21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare foarte importanta, atat pentru ortodocși, cat și pentru catolici.Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina ortodoxa și catolica care marcheaza momentul in care Sfanta Maria, mama lui…

