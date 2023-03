Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut joi, in cadrul unei reuniuni a G20, ca Rusia sa reinnoiasca acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene care expira luna aceasta, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat american Antony Blinken este asteptat miercuri in India pentru o reuniune a G20 la care va participa si omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul divizarilor care marcheaza tarile membre ale acestui for - cele mai mari economii ale lumii, inclusiv tari in curs de dezvoltare -…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca SUA sunt ingrijorate de sprijinul acordat de China armatei ruse, mai exact ca Beijingul ia in considerare furnizarea de arme letale Moscovei, scrie Sky News, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a transmis omologului sau turc, Mevlut Cavusoglu, sa comunice ce pot face Statele Unite pentru a ajuta tara puternic afectata de cutremur, a declarat luni reporterilor purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters, citat…

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov i-a indemnat duminica pe israelieni si palestinieni la "responsabilitate maxima" si la evitarea oricarei noi agravari a situatiei, in convorbiri telefonice cu omologii sau israelian si palestinian, informeaza AFP si Reuters, conform Agerpres.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Egipt, prima etapa a unui turneu de trei zile in Orientul Mijlociu care are loc intr-un moment de escaladare a violentelor intre israelieni si palestinieni si care are pe agenda de asemenea situatia din Iran si din Ucraina, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca talibanii incearca sa le condamne pe femeile din Afganistan "la un viitor intunecat și fara oportunitați" prin interzicerea la universitați, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat duminica ca SUA nu dorește sa transforme „competiția intensa” cu China intr-un „conflict”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…