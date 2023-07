Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trait in ultimele zile efervescența vizitei monarhului Marii Britanii. Motivele sunt nenumarate, dar cel mai important este ca Regele Charles al III-lea este primul cap incoronat britanic care a facut o vizita pe taram romanesc. Deși nu a fost anunțata ca una oficiala, monarhul s-a intalnit…

- Regele Charles a ajuns in Romania in urma cu puțin timp. Monarhul a venit singur la noi in țara și nu a fost insoțit nici macar de Regina Consoarta, Camilla. A aterizat pe aeroportul Baneasa, cu acelasi tip de avion privat care este folosit si de Klaus Iohannis pentru zboruri interne. De ce nu l-a […]…

- Regele Charles al III-lea schimba regulile la Palatului Buckingham, la cateva saptamani de la instalarea sa oficiala pe tronul Marii Britanii.Printre primele obiective ale sale se numara și piscina de la Palat. Charles a oprit termostatul piscinei regale, pentru a reduce consumul de energie la Buckingham.„Cațiva…

- Au fost momente istorice langa Castelul Windsor, dupa ceremonia de incoronare a noului monarh al Marii Britanii. Regele Charles al III-lea abia a reușit sa iși stapaneasca emoțiile, insa camerele de filmat au surprins un moment inedit: gestul facut de Camilla in timpul discursului ținut de William,…

- Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea și soția sa, Camilla, au devenit oficial, regele și regina Marii Britanii. Intr-o fastuoasa manifestație, cei doi au fost unși in celebra catedrala Westminster Abbey, in prezența membrilor Familiei Regale și a sutelor de invitați. Dar, in ciuda acestui fapt,…

- Un episod pe care cu greu ni l-am putea imagina! Jurnaliștii redacției Playtech Știri au aflat, in exclusivitate, care a fost motivul pentru care Traian Basescu l-ar fi „certat” pe Regele Charles al III-lea. Ce i-a reproșat fostul șef de stat actualului monarh al Marii Britanii. De ce l-a „certat” Traian…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au sosit sambata cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se vor pregati inainte de inceperea ceremoniei de incoronare, care va avea loc in cursul zilei la Abatia Westminster, transmite EFE.Camerele…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume.