- Alexia și Aris Eram, copiii cunoscutei prezentatoare Andreea Esca, au fost foarte aproape de a caștiga trofeul in cadrul sezonului 6 al emisiunii „America Express”. Parinții lor nu pot fi decat extrem de mandri de aceasta performanța, in ciuda faptului ca au terminat pe locul al doilea, dupa Laura Giurcanu…

- In ediția cu numarul 38 a competiției America Express - Drumul Soarelui, din 18 decembrie 2023, telespectatorii au fost martorii a doua momente pline de suspans. Intalnirea lui Aris Eram pe traseu cu Laura Giurcanu a fost privita ca o scanteie romantica, dupa ce au creat o scena plina de subtext. Mai…

- La America Express, Laura Giurcanu și Aris Eram au format o echipa in etapa in care s-a realizat schimbul de parteneri. Cei doi au dormit atunci și impreuna, pe salteaua așezata pe podeaua unui salon.

- Aris și Alexia Eram, copiii Andreei Esca, au fost uimiți de una dintre ținutele purtate de Iulia Albu in emisiunea America Express - Drumul Soarelui, unde se lupta pentru primul loc. Iata cum a aparut vedeta imbracata.In ediția de luni, 27 noiembrie, Iulia Albu a purtat o noua ținuta extravaganta. Criticul…

- In ultima perioada, s-a zvonit ca Laura Giurcanu și Aris Eram ar forma un cuplu. In ciuda zvonurilor, cei doi nu au confirmat sau infirmat o posibila relație, dar faptul ca iși petrec mult timp impreuna i-a determina pe fani sa creada ca intre cei doi concurenți este mai mult decat o simpla prietenie.

- Laura Giurcanu a izbucnit in lacrimi in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 8 a emisiunii America Express, din data de 30 octombrie 2023. Concurenta s-a emoționat peste masura dupa ce a trecut printr-o situație neașteptata.

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

