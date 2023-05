Stiri pe aceeasi tema

- O sursa guvernamentala a declarat cotidianului Times ca, dupa doua luni de construire a unui caz juridic, proscrierea grupului este „iminenta” și probabil ca va fi promulgata in cateva saptamani. Proscrierea ar transforma in infracțiune penala apartenența la Wagner, participarea la intalnirile sale,…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari ruși Wagner, a declarat ca fiul lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a luptat in Ucraina ca artilerist in gruparea Wagner, informeaza CNN. In toamna anului trecut, dupa mobilizarea decretata de Putin, fiul lui Peskov a refuzat sa se…

- In aparența, este greu sa gasești dușmani mai implacabili decat Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, și Igor Girkin, alias Strelkov, un ultranaționalist care a jucat un rol important in faza inițiala a invaziei Rusiei in Ucraina in 2014. Cei doi au facut schimb de insulte publice…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a provocat senzatie cu o postare pe blog despre o posibila incheiere a razboiului in Ucraina, mesaj in care sugereaza ca armata rusa ar trebui sa renunte la orice ambitii ofensive, sa declare incheiata "operatiunea militara speciala" si sa…

- Motivele pentru care Rusia vrea sa scape de Grupul Wagner, potrivit serviciilor secrete britaniceGrupul Wagner, condus de omul de afaceri Evgheni Prigojin, cunoscut in trecut drept "bucatarul lui Putin", poarta o lupta pentru putere cu Ministerul rus al Apararii, invocand probleme de strategie militara…

- Daria Trepova, o tanara de 26 de ani, care intra in cafenea cu o cutie, iar bloggerul militar ii ofera un loc din politețe langa el. Forțele ruse de securitate au reținut-o pe Daria Trepova, pentru suspiciunea ca l-ar fi ucis pe propagandistul Tatarski.Tanara a fost prinsa dupa ce a incercat sa fuga…

- Liderul rus al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a obținut venituri de 250 de milioane de dolari din imperiul sau global de exploatare a resurselor naturale in cei patru ani dinainte ca Putin sa declanșeze invazia Ucrainei, relateaza Financial Times.

- Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin” șeful companiei militare private (PMC) Wagner din Rusia, a recunoscut ca a fondat Internet Research Agency (IRA), pe care guvernul SUA a sancționat-o pentru presupusul amestec in alegerile sale, relateaza CNN . Marți, un canal telegram al Wagner a publicat…