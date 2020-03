Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa. Cele trei state europene, cosemnatare…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, aflat in detentie in Marea Britanie si a carui extradare a fost ceruta de SUA, ar putea solicita azil in Franta, a anuntat vineri avocatul sau Eric Dupond-Moretti, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Dupond-Moretti a declarat pentru postul de radio Europe-1…

- Guvernul britanic va dezvalui miercuri noul sistem de imigratie bazat pe puncte care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, favorizand mintile „stralucitoare” fata de „lucratorii putin calificati”, relateaza AFP. „Raspundem prioritatilor cetatenilor prin introducerea unui nou sistem bazat de puncte…

- Care sunt cele mai sigure regiuni pentru a calatori pentru a evita epidemia? Unde este cea mai sigura regiune pentru a calatori daca doriți sa evitați Coronavirus? Singurul continent fara un caz de coronavirus este Africa. De asemenea, nu exista cazuri raportate in Caraibe și America de Sud. In prezent,…

- Germania și-ar putea evacua toți cetațeniistabiliți in China din cauza amenințarii reprezentate de coronavirus, spuneministrul de externe german Heiko Maas, citat de publicația deutschewelle. Astfel, Germania planuiește sa se alature altor state vestice care iau in considerare evacuarea cetațenilor…

- Parchetul national financiar (PNF) din Franta a deschis o ancheta pentru "coruptie activa si pasiva" in legatura cu atribuirea Cupei Mondiale din 2022 Qatarului, in vizorul justitiei fiind si Michel Platini, fost presedinte al UEFA, a anuntat luni site-ul Mediapart, citat de France Football. Dupa ce…