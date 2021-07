Stiri pe aceeasi tema

- Vanzari ilegale de masti de protectie contrafacute Foto: Arhiva. Fosta sotie a tenismenului Ilie Nastase, Brigitte, si actualul ei sot au fost ridicati de politisti cu mandate de aducere si condusi la audieri la politie. Potrivit unei surse judiciare, Brigitte si Florin Pastrama au calitatea…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost escortați de oamenii legii la sediul Poliției, unde au fost nevoiți sa ofere declarații cu privire la afacerea lor cu maști de lux care se pare ca ar fi contrafacute. Intre timp, polițiștii au descarcat probele adunate din casa soților Pastrama, iar pe una dintre…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2 au perchezitionat joi locuinta sotilor Brigitte si Florin Pastrama, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrafacerea unei marci si punerea in circulatie de produse contrafacute.…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost luați de acasa și aduși la secția de poliție pentru a da explicații in dosarul deschis pentru fabricarea și vanzarea maștilor de protecție contrafacute.

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte și soțul ei, Florin Pastrama. Cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi. Potrivit unui comunicat al Poliției, in dosar sunt facute cercetari pentru…

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin Pastrama. Potrivit informațiilor Digi24, cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi. Potrivit unui comunicat al Poliției,…

- Gurile rele au incercat sa-i desparta, insa iubirea care ii leaga este mai puternica decat oricine. Brigitte și Florin Pastrama au implinit doi ani de cand au spus cel mai frumos și sincer ”DA” din viața lor, iar afaceristul i-a facut o surpriza de proporții soției sale. Florin i-a cumparat vedetei…

- Dosarul pe numele invațatoarei a fost deschis in urma unei anchete facute de parinții unei fetițe. In momentul in care fiica lor a venit acasa și le-a spus ca invațatoarea se comporta urat cu elevii, aceștia au inregistrat-o cu ajutorul unui dispozitiv ascuns.Inregistrarile faceau faceau dovada suspiciunilor,…