Ce pedeapsă a primit bărbatul care a făcut scandal într-un avion Barbatul care a facut scandal intr-un avion Copenhaga – București s-a ales cu 2 ani și 6 luni de inchisoare. La acel moment, barbatul in varsta de 44 de ani s-a urcat in aeronava sub influența alcoolului, provocand un scandal de proporții. Ca forma suplimentara de pedeapsa, Judecatoria Buftea a dispus privarea de anumite drepturi, inclusiv de capacitatea de a candida la funcții publice sau de a ocupa orice funcție de autoritate publica, precum și interzicerea ocuparii unui rol care implica exercițiul autoritații de stat. pe o durata de trei ani ulterior executarii pedepsei primare. La 9:10 p.m.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

