In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din luna mai, va fi supusa avizarii solicitarea administratiei CEO de a inchiria hostelul, acesta fiind pe pierderi. Hostelul „Maiami” este situat pe axa operelor brancusiene ce alcatuiesc „Calea Eroilor”.

Avand in vedere ca in urma desfasurarii activitatii acesta a inregistrat rezultate financiare negative, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA are in vedere posibilitatea inchirierii acestuia, arata administratia in nota de fundamentare a acestei solicitari.

Capacitatea de cazare…