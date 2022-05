Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Balasoiu, coordonatorul proiectului CEO, nu a venit ieri la Targu Jiu in ciuda faptului ca primarul municipiului Florin Carciumaru anuntase vineri ca Balasoiu ar fi cerut o amanare a intalnirii pentru ieri. Balasoiu nu a venit la Targu Jiu...

- Un primar din Gorj intentioneaza sa dea in judecata Guvernul lui Victor Ponta deoarece i-au fost retrasi banii din cont, iar ceilalti i-ar putea urma exemplul. La fel ca el au patit alti 18 primari. Unii dintre ei se consoleaza ca acelasi tratament l...

- Raspuns dur din partea lui Florin Carciumaru, primarul municipiului Targu Jiu, la adresa liderului PP-DD, Dan Diaconescu, care prezent in emisiunea Provocare la Adevar la inceputul saptamanii trecute, i-a facut pe liderii PSD Gorj, Ion Calinoiu...

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunile actualizate ale Planurilor Teritoriale pentru o Tranziție Justa in județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mureș, Prahova și Galați. Obiectivul general al planurilor teritoriale de tranziție justa este de a proteja populația și…

- Complexul Energetic Oltenia mai funcționa luni la termocentralele din Dolj cu un singur grup energetic. A fost oprit singurul grup energetic de la una din termocentralele din județul Dolj, Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. In schimb a fost pus in funcțiune un bloc energetic la Termocentrala…

- Social In Teleorman, au fost confirmate cu laboratorul 10 cazuri de gripa de la inceputul sezonului aprilie 8, 2022 13:10 Institutul Național de Sanatate Publica a raportat 2.812 cazuri de gripa clinica la nivel național, in saptamana 28 martie – 3 aprilie 2022. La nivel național, numarul total de…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va beneficia de un ajutor de stat in valoare de 546 de milioane de euro. Suma este prevazuta in Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și va avea ca destinație achiziția certificatelor de CO2. Potrivit secretarului de stat in Ministerul…

- In conformitate cu prevederile art. 5 din OME nr. 3054/2022, desfașurarea simularii probelor scrise ale Evaluarii Naționale in anul școlar 2021-2022 se organizeaza in baza procedurii cu nr. 26572/17.03.2021. Marți, 5 aprilie 2022, s-a desfașurat simularea examenului de Evaluare Naționala pentru clasa…