Stiri pe aceeasi tema

- Blaze, in varsta de 26 de ani, face parte din echipa Razboinicilor la „Survivor Romania” 2022 , fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din Republica Dominicana. In Romania, Blaze a lasat o soție care il susține sa ajunga cat mai departe in competiție. Intr-un interviu acordat recent,…

- Surpriza de proporții din partea lui CRBL pentru fanii sai, direct din… Republica Dominicana. Artistul a lansat marți, 15 februarie, „ Uite, Mama!”, piesa dedicata tuturor concurenților „Survivor Romania 2022”. Compusa de CRBL cu o saptamana inainte de a pleca in competiție, videoclipului piesei este…

- Simona Hapciuc a dezvaluit intr-un interviu pentru Playtech cum se descurca cu banii dupa ce a disparut de pe micul ecran. Nu mai are niciun contract cu vreo televiziune, dar are alte joburi care ii aduc sume importante de bani. In urma cu doar cateva luni, Simona Hapciuc aparea la Antena Stars, la…

- Albert Oprea a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din sezonul trecut de la Survivor. Aceasta a reușit sa caștige admirația publicului și sa treaca peste una dintre cele mai mari provocari din viața sa. Fostul Razboinic ne-a explicat ce parere are despre noul sezon al show-ului din Republica…

- Roxana Ciuhulescu participa la „Survivor Romania” și face parte din echipa Faimoșilor. Astazi pleaca in Republica Dominicana, iar inainte de a incepe competiția ea a transmis un mesaj pentru toata lumea.A mai ramas o saptamana pana cand va incepe „Survivor Romania” la PRO TV. Concurenții sunt pregatiți…

- Catalin Maruța a venit cu vești uluitoare despre Survivor Romania! Prezentatorul de televiziune a dezvaluit care sunt vedetele care fac parte din echipa Faimoșilor. Telespectatorii au avut parte de surprize imense și s-au bucurat enorm cand au vazut ce staruri o sa plece in Republica Dominicana. Ce…