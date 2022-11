Stiri pe aceeasi tema

- Marți, pe 14 noiembrie, credincioșii au intrat in Postul Craciunului 2022. In primele zile de cand se renunța la mancarea de dulce, Sfinții Parinți ne invața ca trebuie sa incepem rugaciunile, postul insemnand nu doar a manca de post, ci a inceppe totodata o "detoxifiere a sufeltului".

- ”Saptamana trecuta, Rusia a escaladat invazia Ucrainei la un nou nivel. Referendumurile false organizate in teritoriile pe care Rusia le-a ocupat sunt o incercare ilegala de a acapara pamant sau de a schimba granitele internationale prin forta. Mobilizarea si amenintarea lui Putin de a folosi arme nucleare…

- Moșii de toamna 2022 sau Sambata Morților este o zi importanta pentru credincioșii creștini, fiind ziua de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi. De Moșii de toamna sunt legate multe tradiții, dar și multe superstiții. Cand sunt Moșii de toamna 2022In prima sambata din luna noiembrie, Biserica…

- Se spune ca nu exista un divorț trist, pentru simplul motiv ca, daca relația decurgea bine, nu s-ar fi ajuns la o desparțire oficiala. Ceea ce e valabil și in cazul „rupturii“ Simona Halep (30 de ani) – Toni Iuruc (43 de ani). Aceasta știre a avut insa un ecou uriaș datorita notorietații Simonei. In…

- Opt septembrie reprezinta data la care creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Aceasta este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie și totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credincioșii trebuie…

- Ce se imparte de Sfanta Maria Mica? Pe data de 8 septembrie, in fiecare an, Biserica Ortodoxa praznuiește Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. In aceasta zi, credincioșii dau de pomana pachete celor saraci de sufletul celor morți. Ce se imparte de Sfanta Maria Mica? Ziua de 8 septembrie este…

- „Ma intreb unde e PSD azi, ca nu prea va aud in sala. Constat si o premiera negativa, e prima oara in 6 ani cand unui ministru ii e frica sa se aseze pe locul desemnat unui ministru. Virgil Popescu arde gazul de pomana de trei ani de zile. Dezastrul energiei in care a ajuns Romania i se datoreaza 100%…

- Marea Britanie se confrunta cu o criza fara precedent, iar ce este mai rau ar putea urma din aceasta toamna. Un lider NHS avertizeaza cu privire la efectele actualei situații economice. Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o „criza umanitara” și cu un risc fara precedent de a se inregistra mai multe…