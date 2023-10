Ce nu au voie să mănânce găinile niciodată. Ce să nu le dai păsărilor de curte Pasarile de curte pot fi sensibile la alimentația lor. De aceea, pot aparea niște acțiuni periculoase pentru viața lor. Igiena in ceea ce privește ce hrana și apa pe care le consuma, de asemenea, un rol crucial. In plus, este esențial sa fii conștient de alimente pe care ar trebui sa le eviți, atunci cand crești pasari. Iata așadar ce nu au voie sa manance gainile niciodata, precum și ce sa nu le dai pasarilor de curte. Ce nu au voie sa manance gainile niciodata. Ce sa nu le dai pasarilor de curte Gainile pot consuma o gama destul de variata de alimente. Dar, exista cateva alimente pe care nu… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

