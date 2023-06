Stiri pe aceeasi tema

- Pericol uriaș pe internet, iar vizați sunt pensionarii. Oamenii sunt ademeniți cu presupuse medicamente care desfunda vasele de sange și rezolva toate problemele de sanatate. Mai grav este ca site-ul se folosește de antetul unui cunoscut site de știri, dar și de imaginea unui cardiolog, ca sa obțina…

- O femeie si copilul ei nou-nascut au ajuns la spital dupa o "operatie de cezariana" executata de sot cu instrumentar cumparat de pe Internet. Se intampla in Romania. Medicii spun ca a fost in mare pericol. O femeie a ales sa nasca acasa prin "operatie de cezariana". Sotul a fost cel care a executat…

- Foarte mulți dintre romani cred și susțin ca cel care mananca semințele cu tot cu coaja va ajunge pe masa de operație cat de curand. Ce se intampla daca mananci semintele de floarea-soarelui cu tot cu coaja. Ce spun medicii despre pericolul de a face apendicita. Ne fac rau sau nu semințele mancate cu…

- Medicii de la un spital din Iași au ramas uimiți dupa ce o tanara de 21 de ani s-a prezentat la spital, la specializarea gastroenterologie, cu ceea ce parea a fi o sarcina la termen. Mare le-a fost mirarea doctorilor cand au aflat ce se afla, de fapt, in trupul tinerei.Medicii de la Spitalul „Elena…

- Daca nu te incanta ideea de a manca doar alimente care echilibreaza zaharul din sange, dar totuși vrei sa eviți efectele creșterii bruște a glucozei in sange, atunci ține cont de ordinea in care mananci la masa. Recomandarea ii aparține biochimistului Jessie Inchauspe, autoarea mai multor carți de nutriție…

- Ai decis sa faci o schimbare importanta și sa ai un stil de viața cat mai sanatos? Este important sa ai un plan bine pus la punct și sa te antrenezi in mod regulat. Trebuie sa ai o masa care sa te ajute sa te refaci rapid și sa ai energie pe tot parcursul zilei. Iata ce alimente trebuie sa consumi și…

- Exista specialiști care susțin ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, dar s-ar putea sa te intrebi daca toate opțiunile de mic dejun sunt și sanatoase. La urma urmei, cui nu i-ar placea sa se bucure de un mic dejun gustos, sațios și hranitor?! Iata ce alimente nu ar trebui sa mananci niciodata…

- Vremea rea si ninsorile care au cazut asupra judetului Iasi in ultimele zile au pus in pericol viata pacientilor care sufera de boli renale. Este vorba despre oameni din tot judetul, care depind de sedintele de dializa pe care le fac in municipiul Iasi.