Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Filip Jianu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului challenger din Las Palmas de Gran Canaria, dotat cu premii totale de 44.820 euro, dupa ce l-a invins in ultimul tur preliminar pe francezul Sadio Doumbia, cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. Citește și: BREAKING…

- Oana Ursache a fost numita secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pe 16 februarie, iar la o zi distanta a postat un mesaj in care este mandra ca numele pe care il poarta a ajuns in guvern. Oana Ursache, doctor in filologie și lector de limba romana la Universitatea din Granada,…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a numit-o ieri, 16 februarie, pe Oana Ursache, in funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.Oana Ursache este doctor in filologie și lector de limba romana la Universitatea din Granada. A mai fost lector la Universitatea din Alicante…

- Liviu Malureanu, vicepreședinte al USR, a fost numit în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie de marti a premierului Florin Cîtu publicata în Monitorul Oficial. Acesta o înlocuieste pe Violeta Vijulie…

- Atletico Madrid a fost învinsa, miercuri, în 32-imile de finala ale Cupei Spaniei, scor 1-0, de formația Cornella (liga a treia). Echipa pregatita de Diego Simeone a înregistrat doar a treia înfrângere din acest sezon (a mai pierdut cu Real Madrid și Bayern Munchen).Adrian…

- Persoanele care glumesc pe seama propriilor defecte sau neindemanari sunt percepute ca fiind mai triste sau ca avand o stima de sine mai scazuta. Cercetatorii de la Universitatea din Granada au analizat mai multe tipuri de umor și au ajuns la concluzia ca persoanele care folosesc des autoironia sunt…

- Domnului Sorin Mihai Cimpeanu, Presedinte al Agentiei universitare a francofoniei (AUF), Presedinte al Consiliului National al Rectorilor din Romania (CNR) si rector al USAMV Bucuresti i-a fost decernat "Ordre des Palmes academiques", al Republicii Franceze, in gradul de Comandor. Distinctia reprezinta…

- Echipa de CSM Lugoj a fost eliminata aseara, din Challenge Cup, fiind invinsa de formatia THY Turkish Airlines Istanbul, scor 3-0, in meciul pentru calificarea in sferurile de finala ale competitiei. Meciul s-a desfașurat in Las Palmas de Gran Canaria. Puternica echipa din Istanbul a caștigat primul…