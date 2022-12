Stiri pe aceeasi tema

- Pinchas Goldschmidt avertizeaza ca populația evreiasca va fi facuta țap ispașitor pentru greutațile cauzate de razboiul din Ucraina și indeamna evreii sa paraseasca cat mai repede Federația Rusa, scrie The Guardian. Goldschmidt a demisionat din postul sau și a parasit Rusia in iulie, dupa ce a refuzat…

- Viitoarea arhitectura de securitate a Europei ar trebui sa includa garanții de securitate pentru Rusia, a spus președintele Franței Emmanuel Macron. Propunerea lui Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost…

- Directorul Departamentului pentru Neproliferare și Controlul Armelor din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, Vladimir Yermakov, a numit condițiile pentru un dialog real asupra stabilitații strategice intre Federația Rusa și Statele Unite. Potrivit acestuia, este posibil daca la Washington ar exista…

- Stanley Kakubo, ministrul de externe al guvernului de la Lusaka, a declarat luni ca Federația Rusa a anunțat ca un cetațean din Zambia in varsta de 23 de ani a murit in septembrie, in Ucraina, fara a oferi insa alte detalii, informeaza Reuters . Studentul din Zambia ispașea o pedeapsa cu inchisoarea…

- Razboiul dezastruos declanșat de Vladimir Putin in Ucraina in urma cu mai bine de 8 luni, coroborat cu pachetele masive de sancțiuni impuse de Statele Unite și țarile din Europa, ar putea duce la prabușirea Rusiei, similar colapsului Uniunii Sovietice din 1991. O infrangere umilitoare din partea vecinului…

- Dupa invazia Ucrainei, țari precum Armenia și Kazahstan au inceput brusc sa importe cantitați mari aparate de uz casnic din Europa, in special mașini de spalat și frigidere, dar și pompe electrice pentru san! In paralel, au crescut vanzarile catre Rusia. Oficialii europeni sunt ingrijorați, deoarece…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…