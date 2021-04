Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Mare are menirea impartașirii chinurilor lui Iisus. In fiecare zi se face slujba deniilor, in care preoții și credincioșii urmeaza drumul lui Iisus spre Rastignire și Inviere. Biserica ne sfatuiește, pentru a simți macar o farama din bucuria pascala cea mai autentica, sa ne pregatim in aceasta…

- Saptamana Patimirilor se mai numeste Saptamana Mare pentru ca in acest interval fiecare credincios poate sa-si recapituleze momentele esentiale din viata, sa urmareasca cu mai multa atentie randuiala Postului. Pilda celor 10 fecioare Pentru a doua zi din Saptamana Patimilor, in Sfanta si Marea zi de…

- Suntem inca sub semnul pandemiei, dar am inceput sa caștigam cate o „batalie‟. Daca anul trecut am fost vitregiți de privilegiul de a participa atat la Deniile din Saptamana Patimilor, cat și la slujba din Noaptea de Inviere, anul acesta, putem spune ca am revenit la normal. Insa nu in totalitate, pentru…

- Lunea Mare din Saptamana Patimilor lui Iisus Hristos: Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, este ultima saptamana din Postul Paștilor, cea in care creștinii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului. In Lunea Mare se citește istoria lui Iosif cel…

- Duminica Floriilor sau a Stalparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier sau finic cu care a fost intampinat Iisus la intrarea in Ierusalim, n.r.) este una dintre cele 12 sarbatori imparatesti din cursul anului bisericesc. Mentionata pentru prima data in secolul al IV-lea, sarbatoarea Intrarii Domnului…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a spus, marți, la un post tv ca „de obicei, reflexul e in aceasta perioada sa transmiți un raspuns cu accent spre exterior”.„Va aduc aminte de Hotararea Guvernului nr 432 din 8 aprilie 2021 in care sunt stipulate precis toate elementele privitoare…

- Premierul Cițu anunța ca slujba de Inviere va fi oficiata in aer liber, iar credincioșii trebuie sa pastreze distanța sociala. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) il contrazice, insa. Slujba va fi facuta in interior, dar in biserica va intra un numar limitat de credincioși. ”Slujba…