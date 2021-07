Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sezon „Masked Singer Romania” incepe in aceasta toamna, la PRO TV. Telespectatorii vor avea parte de mai multe maști, mai multe vedete, mai mult fun și mult mai mult spectacol. S-a aflat acum ca Lorena Vișan și Louis Florea vor face parte din echipa sezonului 2. Celebritați din Romania iși vor…

- Peste 340.000 de certificate digitale au fost generate in primele 12 ore de la lansarea platformei certificat-covid.gov.ro. Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anuntat, joi seara, ca au fost emise 340.020 de certificate digitale, 97% pentru persoane vaccinate. „Asta inseamna ca 28.335 de romani…

- Christian Eriksen a postat prima sa poza din spital de cand a suferit un stop cardiac , in timpul meciului dintre Danemarca – Finlanda de la Euro 2020. Jucatorul de la Inter Milan și fostul mijlocaș al lui Tottenham s-a prabușit pe teren in prima repriza a meciului disputat la Copenhaga. Au fost necesare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi seara, la Digi24, ca petrecerile de noapte sunt interzise, chiar daca restricțiile de circulație pe timp de noapte sunt ridicate. Prim-ministrul a precizat ca ridicarea restricțiilor de noapte nu inseamna ca se va da unda verde petrecerilor private. „Daca am libertatea…

- Cu puțin timp inainte ca UE sa inceapa testele asupra certificatelor verzi ale statelor membre, Franța anunța ca respinge certificatului de vaccinare Covid-19. Decizia a fost luata de Adunarea Naționala din Franța in urma unor dezbateri despre care presa franceza scrie ca au avut loc “in atmosfera tensionata…

- Dupa cateva luni de promisiuni de a-și face propria sa rețea sociala pentru cei care primesc interdicția de a posta pe Facebook sau Twitter, fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o noua secțiune a site-ului sau prin care iși va comunica opiniile și care este, in esența, un simplu…

- Fata a fost filmata in timp ce alte doua fete isi bateau joc de ea, au pus-o sa le sarute pantofii si au lovit-o cu pumnii si cu picioarele. Imaginile au fost postate, ulterior, pe Instagram, fiind distribuite de numeroase persoane. Astfel, imaginile au ajuns si in atentia Politiei Brasov. “Polițiști…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”,…