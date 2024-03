Atenție! În online, pentru droguri, copiii folosesc coduri Campania ”Cu tine, inainte și dupa drog” acorda atenție sporita oricaror informații care pot ajuta consumatorii, familiile lor, mediul social, factorii responsabili. Interviul cu directorul Agenției Naționale Antidrog , comisar șef Georgiana Ramona Dabija, ofera date, analize, propuneri, știri despre prevenție, consum și urmarile adicției consumului de droguri Pentru un parinte este foarte greu sa duca povara dependenței de droguri a propriului copil. Tocmai ca sa preintampinam, pe cat e posibil, Campania ”Cu tine, inainte și dupa drog” va propune sa ne ne facem timp sa ne cunoaștem copiii, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

