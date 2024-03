Atenție, urmează informații cu impact social, emoțional Atenție, ne spune directorul Agenției Naționale Antidrog , Comisar-șef de poliție Georgiana-Ramona DABIJA, parinții pot cauza consumul de droguri copiilor. ”Trebuie sa invațam sa ne cunoaștem copiii” La Dialogurile Puterii, in Campania ”Cu tine, inainte și dupa drog” , discutam fara teama, fara a stigmatiza, cu adevaruri dureroase și cu speranța despre ce putem face impotriva unei boli grave – dependența de droguri Atenție, unul din zece adolescenți a consumat, cel puțin o data, un anumit tip de drog. Atenție, aproximativ 11% din populația intre 15 și 65 de ani a consumat, o data in viața, o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit procurorilor, femeia consuma substanțe interzise chiar in fața celor trei copii ai ei, iar in locuința acesteia, oamenii legii au gasit cantitați impresionante de droguri.Ana Maria Chirila, care anul trecut trebuia sa fie promovata la Curtea de Apel Suceava, a ajuns in cercul traficanților…

- Medicul psihiatru Eduard Motoescu afirma ca pentru sanatatea mintala a copiilor este nevoie ca parintii sa petreaca timp de calitate cu acestia. „Relatia dintre copil si parinte se stabileste si prin acest criteriu de timp, timpul de calitate petrecut impreuna e factor foarte important si securizant…

- Potrivit procurorilor, femeia consuma substanțe interzise chiar in fața celor trei copii ai ei, iar in locuința acesteia, oamenii legii au gasit cantitați impresionante de droguri.Ana Maria Chirila, care anul trecut trebuia sa fie promovata la Curtea de Apel Suceava, a ajuns in cercul traficanților…

- Șoc pentru mai mulți șoferi din Constanța. Circa zece mașini au fost vandalizate in cursul nopții de joi spre vineri, in cartierul Consilieri, din Faleza Nord, iar autorii sunt activiști de mediu, arata primele informații. Activistii de mediu s-au gandit sa protesteze dezumfland cauciucurile, ca un…

- Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București a lansat campania de prevenire a consumului de droguri „Pe riscu` tau!”, care se adreseaza atat elevilor, cat și parinților și cadrelor didactice. Aceasta campanie cuprinde, pe langa ateliere educaționale, sesiuni de dezbatere, sesiuni de formare destinate comunitații…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca varsta consumatorilor de droguri a scazut foarte tare in țara noastra: „10-11 ani este varsta la care incepe consumul de droguri in Romania”. El afirma ca in Parlament subnt trei proiecte „extrem de bune legate

- Varsta frageda nu ii impiedica pe tinerii adolescenți sa consume substanțe interzise, astfel ca, la nivel național se incearca o remediere a acestei situații, prin introducerea in școli a unor masuri de identificare și prevenție a consumului de droguri.

- Conf dr. Florina Rad, medic primar de Psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a explicat ca in ultimii ani consumul de droguri incepe de la varste din ce in ce mai mici, iar cel mai tanar pacient avea 11 ani si 9 luni in momentul internarii in spital, insa incepuse sa consume substante…