Top 5 asistente record la meciurile de fotbal

Fotbalul a generat mereu spectacol si emotie, doua dintre ingredientele care in mod natural atrag spectatorii la stadion. Daca in momentul de fata vorbim de asistente de 50.000-70.000 de spectatori pe marile stadioane ale lumii, vreau ca in acest articol sa-ti prezint cateva recorduri de asistenta la meciuri… [citeste mai departe]