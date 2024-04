Stiri pe aceeasi tema

- Jannik Sinner (22 de ani, locul 2 ATP) l-a invins pe Holger Rune (20 de ani, 7 ATP) in sferturile turneului de la Monte Carlo, scor 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. In setul 2, elevul lui Patrick Mouratoglou a facut scandal. Incleștare spectaculoasa in sferturile Mastersului de la Monte Carlo. Lui Jannik Sinner,…

- Jucatorul american de tenis Sebastian Korda, eliminat de la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo de catre italianul Jannik Sinner, a dezvaluit ca a fost victima unui jaf pe strazile din capitalei Principatului Monaco inaintea competitiei. Agresorii furandu-i prin smulgerea de la mana un ceas…

- ​Jannik Sinner, cel mai in forma jucator din circuitul masculin, a obținut vineri calificarea in semifinalele Mastersului de la Monte Carlo, italianul (cap de serie doi) trecand dupa un meci de mare lupta de Holger Rune (favorit 7), scor 6-4, 6-7(6), 6-3.

- Jannik Sinner a fost cel mai bun jucator din circuitul ATP in ultimele luni, iar italianul a debutat perfect și pe zgura și a obținut calificarea in optimile Mastersului de la Monte Carlo. In aceeași faza a competiției a ajuns și Stefanos Tsitsipas.

- Parcursul pe tabloul principal al Mastersului de la Miami s-a incheiat prematur pentru opt dintre capii de serie. Au obținut insa calificarea și mari favoriți precum Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev și Alexander Zverev.

- Afacerile de la sat care s-au mutat in online, dupa ce targurile s-au inchis pe capete. La ce trebuie sa fie clienții atenți Comertul micilor crescatori de animale si pasari s-a mutat in mediul online. Asta pentru ca targurile unde se vindeau animale si pasari au fost inchise de aproape 7 ani, de teama…

- Holger Rune, locul 7 ATP, a anuntat miercuri ca Patrick Mouratoglou redevine antrenorul sau, potrivit news.ro. "Sunt entuziasmat sa lucrez din nou cu Patrick", a precizat el intr-un comunicat. “Am avut unele dintre cele mai mari triumfuri ale mele alaturi de el si abia astept sa reincep lupta pentru…

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (53 de ani) va colabora din nou cu danezul Holger Rune (20 de ani, 7 ATP). In urma cu doua saptamanii, Patrick Mouratoglou a fost alaturi de Simona Halep la audierile de la TAS. Antrenorul francez a avut o perioada incarcata. Intre timp a negociat și termenii reluarii…