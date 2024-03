Stiri pe aceeasi tema

- Daca vreți sa atrageți norocul și prosperitatea in viața voastra, trebuie sa cunoașteți ritualul care trebuie pus in practica de Luna Noua. In acest an, evenimentul astrologic va fi pe data de 10 martie. Invitata in platoul Playtalk, astrologul Roxana Ivanciu a explicat ce ritual trebuie sa respecți…

- Cea mai recenta ediție a interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu a scos la iveala faptul ca se pregatește o noua nunta in showbiz-ul de la noi din țara. Vedeta invitata a dat vestea cea mare, dezvaluind, in exclusivitate, cine vor fi nașii de cununie. O noua nunta in showbiz-ul de la noi din țara Se…

- Sa avem oare de-a face cu un nou amantlac in showbiz-ul de la noi din țara? Rebeka Pascu a avut ocazia sa stea de vorba cu o cantareața indragita, a carei poveste complicata de viața pare desprinsa din scenariul unui film. De aproape doi ani, cea mai recenta invitata a seriei de interviuri Playtalk…

- Dupa toate scandalurile in care a fost implicata cu vecinii ei din cauza datoriilor la intreținere, noi am aflat acum daca are sau nu bani Vica Blochina! Vedeta ne-a facut marturisirea sincera, in exclusivitate pentru Playtech Știri, și raspunsul te va surprinde. Are sau nu bani Vica Blochina? In cadrul…

- Daniela Gyorfi a avut probleme grave cu fațetele dentare și nasul. Artista a marturisit, in cadrul emisiunii Playtalk cu Rebeka Pascu, ediția de pe data de 18 ianuarie 2024, prin ce clipe grele a trecut. Totul din cauza ca „a mers la pomul laudat cu sacul”, dupa cum ne-a spus. Daniela Gyorfi, adevarul…

- Am aflat de ce Xonia iși ține boala secreta. In cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numarul 16 de pe data de 11 ianuarie 2024, cantareața a vorbit despre boala autoimuna de care sufera de mai bine de 5 ani. De ce Xonia iși ține boala secreta? Cantareața a fost invitata in platoul…

- Xonia a vorbit deschis despre consumul de droguri in cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numarul 16 de pe 11 ianuarie 2024. Aceasta a marturisit ca, dupa incidentul din 2023, a fost la medici pentru a i se preleva probe din sange. Xonia, despre consumul de droguri In vara lui 2023,…

- In cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, Xonia ne-a povestit de ce i s-a facut rau la Survivor Romania, ediția din anul 2022. Se pare ca totul s-a intamplat din cauza tratamentului medicamentos pe care artista il urma la vremea respectiva, suferind de o boala autoimuna. De ce i s-a facut rau…