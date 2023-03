Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

- Vladimir Putin a declarat ca va discuta planul in 12 puncte al lui Xi Jinping pentru "solutionarea crizei acute din Ucraina", in timpul unei vizite foarte asteptate la Moscova a presedintelui chinez, transmite BBC. Suntem intotdeauna deschisi pentru un proces de negociere, a spus Putin, potrivit news.ro."Suntem…

- Nu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele chinez Xi Jinping se afla intr-o vizita de trei zile la Moscova, pe fondul temerilor occidentale ca va ajuta militar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden respinge un apel al Chinei la negocieri in Razboiul rus din Ucraina, a carui implementare ar fi numai in favoarea Rusiei, relateaza CNN. "Daca-l aplauda Putin, cum poate fi bun?", a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului ABC News, Joe Biden. "Nu sunt pus pe…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Moscova pentru a se intilni cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza The Wall Street Journal. Sursa publicației clarifica faptul ca Beijingul intenționeaza sa joace un „rol mai activ” in incheierea conflictului militar din Ucraina. Se observa ca vizita liderului…

- Beijingul planuiește sa iși reorienteze politica externa și sa se distanțeze de Moscova temandu-se ca invazia dezastruoasa a Ucrainei și eventuala cadere a regimului lui Putin vor provoca declinul economic și politic al Rusiei, potrivit unui raport Financial Times care citeaza oficiali chinezi și experți…