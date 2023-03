Stiri pe aceeasi tema

- Alex și Irina au petrecut tot mai mult timp impreuna, ceea ce a surprins pe fanii celor doi, avand in vedere ca, la inceputul competiției, au incercat sa fie impreuna, dar s-au desparțit dupa cateva zile. Irina spunea, la acel moment, ca a fost jignita de Alex.

- In urma cu doua zile, Giulia nu s-a simțit bine, iar Roberto i-a fost alaturi. In acele momente, concurente și-a amintit de un barbat cu care a vorbit timp de patru luni, dar nu au ajuns sa se vada niciodata. Acest lucru l-a determinat pe Roberto sa fie suspicios in privința Giuliei.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Giulia a avut nevoie de ingrijiri medicale, astfel ca a petrecut mai mult timp in pat, avand perfuzie la mana. Roberto nu a putut sa o lase singura și a venit alaturi de ea pentru cateva minute, sa vada cum se simte.

- Giulia a vorbit deschis cu fetele din emisiunea Mireasa despre experiențele neplacute pe care le-a avut in relații. Ce a povestit concurenta despre un fost iubit. Cum s-a incheiat povestea dintre cei doi.

- Casa Mireasa a avut parte de un subiecct intens de discuție, dupa intrarea Giuliei in emisiune. Iata ca tanara a venit in casa pentru Roberto, iar acest lucru a creat o discuție foarte larga.

- In ultimele zile, Catalina și Vlad au petrecut tot mai mult timp impreuna și au dat de ințeles ca iși doresc sa formeze un cuplu. Cu toate acestea, concurenta a așteptat „confirmarea” dintre partea familiei, care și-a exprimat parerea despre posibila relație a celor doi.

