- In cadrul conferinței de presa in care a trecut in revista proiectele anului 2023, Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a vorbit și despre construcția noului sediu al Salvamont Mureș. Potrivit acestuia anul trecut a fost turnata fundația cladirii, urmand ca in acest an lucrarile sa…

- „Anul 2023, l-am inceput foarte optimist, pe parcurs am observat ca, dupa ce a fost lasat afara UDMR-ul din guvern, coaliția actuala mai mult s-a certat, decat a guvernat. Mai multe proiecte au fost oprite sau, pur și simplu, au fost intr-o stagnare continua", a declarat Peter Ferenc, președintele Consiliului…

- Astazi, in cadrul unei conferințe de presa președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc a facut precizari despre principalele proiecte de infrastructura rutiera pe care instituție le va derula in acest an. Cel mai important anunț se refera la faptul ca ieri s-a semnat contractul de finanțare…

- Radu Dragușin s-a transferat la Tottenham și a devenit cel mai scump jucator din istoria fotbalului romanesc. In ultimele zile s-au vehiculat mai multe sume cand s-a adus in discuție contractul semnat de cel caruia i se spune „Dragonul”. Avem acum toate datele, iar tabloul este unul spectaculos. Ințelegerea…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a participat, in urma cu cateva zile, la a treia intalnire de lucru a partenerilor din cadrul proiectului "COALition – Promovarea excelenței in inovare in transformarea regiunilor carbonifere in economii infloritoare, neutre din punct de vedere…

- Frumoasa poveste a ceremoniilor militare organizate la Targu Mureș cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei a fost completata vineri, 1 decembrie, cu o noua fila memorabila. Evenimentul a fost organizat de Instituția Prefectului – Județul Mureș, cu sprijinul Garnizoanei Targu Mureș, al Consiliului Județean…

- Coalitia de la putere doreste ca actul normativ sa fie adoptat, astazi, in procedura de urgenta, asa cum a fost si la Senat, in timp ce opozitia critica aceasta graba. Proiectul de lege in forma adoptata de Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților cuprinde, la capitolul amendamente adoptate, doar…

- Proiectul investitiei se afla deocamdata la nivel de studiu, acesta fiind prezentat astazi in cadrul unei dezbateri publice. Centrul va fi unul de cercetare-inovare si se doreste a fi construit intr-o zona cat mai accesibila, a explicat presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc: Este vorba…