Stiri pe aceeasi tema

- Peter Ferenc și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. Anunțul a fost facut in Sala Oglinzilor din Palatul Culturii, miercuri, 20 martie, de la ora 14:00. Peter Ferenc, fostul președinte al UDMR Mureș, este președinte al CJ Mureș din anul 2016. Inainte, in…

- In cadrul unui eveniment organizat la Palatul Culturii din Tg.Mureș, Peter Ferenc a anunțat ca iși va depune din nou candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. Cu acest prilej, el a subliniat ca, in actualul mandat, a cautat sa creeze armonie și stabilitate in aceasta regiune…

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este sarbatorita azi atat in Ungaria, cat si in comunitatile de maghiari din alte țari. Ea marcheaza inceputul Revoluției din 1848. Manifestarile dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni vor incepe la ora 16.00 la statuia Secuilor Martiri unde vor sustine alocutiuni…

- Fostul deputat, secretar de stat și președinte al UDMR Targu Mureș, dr. Vass Levente, și-a anunțat public susținerea pentru noul lider al UDMR Mureș, Csibi Attila, precum și pentru viitoarele candidaturi la alegerile locale din acest an ale lui Peter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș…

- In decursul anului 2023, la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Targu Mureș au fost realizate 120 de spectacole, a anunțat recent președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, in Raportul de activitate al instituției pentru anul 2023. In raportul sau, președintele Consiliului…

- La sfarsitul anului 2023, pe platforma Parcului Industrial Mures SA erau in folosința sau proprietate terenuri in suprafața totala de 271.273 de metri patrați la un numar de 20 de societați, care desfasurau activitati de producție si servicii cu un numar mediu de 2.759 angajati, a anunțat Peter Ferenc,…

- In cadrul conferinței de presa in care a trecut in revista proiectele anului 2023, Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a vorbit și despre construcția noului sediu al Salvamont Mureș. Potrivit acestuia anul trecut a fost turnata fundația cladirii, urmand ca in acest an lucrarile sa…

- Astazi, in cadrul unei conferințe de presa președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc a facut precizari despre principalele proiecte de infrastructura rutiera pe care instituție le va derula in acest an. Cel mai important anunț se refera la faptul ca ieri s-a semnat contractul de finanțare…