Ce fenomene naturale au afectat recent Terra Paneta noastra este un ecosistem extrem de complex. Natura poate sa treaca printr-o serie de schimbari radicale cu o viteza uimitoare. Diferitele schimbari care au loc in anumite pați ale lumii pot cu siguranța sa aiba efecte semnificative asupra unor zone indepartate. Unele dintre aceste fenomene au loc gradual, de-a lungul anilor, deceniilor sau chiar al secolelor. Cu toate acestea, in unele cazuri, acestea pot avea loc aproape peste noapte și pot avea dimensiuni extreme și atrag, cu siguranța, atenția oamenilor de știința. Listverse a creat o lista astfel de fenomene care au loc pe scara larga,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Pilotul Marian Comsa, multiplu campion la clasele A1-B1 in Campionatul national de viteza face un „viraj” spre politica si candideaza la primaria si Consiliul Local al comunei Teliu, din partea PMP. Comsa, care si-a facut debutul in raliu la inceputul anilor 2000, alaturi de Manu Mihalache, a terminat…

- Vanturile puternice și ploile torențiale de pe coasta de sud din Australia au dus la o vedere spectaculoasa. Cascadele din Parcul Național Regal sunt suflate in sens invers si produc un efect vizual senzational. Apa acestor cascade nu mai cade in mare, ci se ridica direct spre cer, ca niste…

- Ziarul Unirea COVID-19, viteza ȘOCANTA de raspandire in lume: Inițial, i-a luat 3 luni sa infecteze 1 milion de oameni. Acum, doar 8 zile Coronavirusului i-a luat la inceput, trei luni pana sa ajunga sa infecteze un milion de oameni. Acum, ultimul milion de persoane infectate a fost atins in doar 8…

- Un nor masiv de praf care a traversat Oceanul Atlantic din Desertul Sahara a invaluit joi zone din sud-estul Statelor Unite si urmeaza sa ramana in atmosfera la sfarsitul acestei saptamani, relateaza vineri dpa potrivit Agerpres. Cunoscut tehnic sub denumirea de "Saharan Air Layer", acest fenomen…

- Nestor Emil (Norma M20FC) a castigat prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, duminica, la Cheile Gradistei, cu timpul cumulat de 3 min 41 sec 504/1000. Nestor a stabilit un record al traseului de viteza de la Cheile Gradistei, 1 min 43 sec 928/1000, in prima mansa. In mansa secunda…

- La data de 13 iunie anul curent, în jurul orei 07.50, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat un conducator auto de 36 de ani, din municipiul Dej, în timp ce rula cu viteza de 131km/h, în localitatea Copaceni, pe DN1 E60, pe un sector de drum cu limita de viteza de 70 km/h.…