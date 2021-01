Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenor la Galatasaray? Presa turca susține ca au aparut zvonuri ca tehnicianul roman care s-a desparțit de Gaziantep ar fi un „plan B” la forța din Istanbul, unde Fatih Terim are o relație tensionata cu președintele clubului. ...

- Marius Șumudica (49 de ani) s-a desparțit astazi de Gaziantep, iar echipa de pe locul 4 din Turcia i-a gasit rapid inlocuitor. Este foarte probabil ca viitorul antrenor al formației sa fie Bulent Korkmaz (52 de ani). Marius Șumudica a lasat-o pe Gaziantep pe locul 4 in Turcia, cu 31 de puncte obținute…

- Marius Șumudica (49 de ani), actualul antrenor al lui Gaziantep, a dezvaluit in direct la TV ca ar putea semna cu o alta echipa in urmatoarele zile. Este vorba despre Al Shabab, din Arabia Saudita. Marius Șumudica are parte de un sezon excepțional in Turcia. ...

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Erzurum BB, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Turciei, in care adversarii au marcat la final, anunța news.ro. Pentru Gaziantep FK a inscris Bassan, in minutul 90+6, din penalti.…

- Marius Șumudica (49 de ani), in prezent la Gaziantep, le promite fanilor lui Rapid ca se va intoarce intr-o zi la gruparea la care a activat atat in calitate de jucator, cat și ca tehnician. „Doresc tuturor rapidiștilor un an bun, un an prolific, un an care sa le aduca promovarea, sa se bucure de noua…

