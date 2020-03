Ce faci in caz de depreciere monetara. Acum poti investi in opere de arta Poate nu esti un obisnuit al pietei de arta ori al caselor de licitatie, dar esti probabil ingrijorat, in actualul context economic, cu privire la suficienta, dar mai ales la valoarea depozitelor tale banesti, multe sau putine.



Ce se va intampla in lunile ce vin cu valoarea banilor tai, in conditiile in care bancile au inceput sa anunte dobanzi negative, iar experienta crizelor trecute ne invata ca banii isi pot deprecia accelerat, in contextul unei crize economice si a unui blocaj financiar, valoarea de circulatie si puterea de cumparare.



Clasic in asemenea contexte de criza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data sase tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, unele celebre, sunt puse in vanzare la Licitatia de Primavara, eveniment major pe piata de arta romaneasca din primul trimestru, care va avea loc marti, 24 martie, de la ora 19.30, la Athenee Palace Hilton Bucuresti, potrivit news.ro.Cele…

- Expoziția prezinta lucrari din patrimoniul muzeului și va fi deschisa spre vizitare in perioada martie – aprilie 2020, in sala de expoziții temporare a Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare». Pentru a celebra inceputul primaverii și sarbatorile dedicate doamnelor și domnișoarelor, in…

- Licitația pentru alocarea drepturilor de utilizare in benzile de frecvența destinate implementarii noii tehnologii 5G va fi organizata abia in ultimul trimestru din acest an, conform planului de acțiuni pentru 2020 adoptat și anunțat marți, 3 martie, de Arbitrul telecom (ANCOM). Organizarea acestei…

- O noua populare cu peste la balta Zatun. a avut loc duminica, 01 martie 2020. Actiunea a fost realizata de catre Consiliul Judetean Galati, prin intermediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Galati. “Primavara a venit cu vesti bune pentru pescari. Am populat…

- Programul Rabla va fi lansat in luna martie si va pune la dispozitie romanilor 60.000 de vouchere, anunta ministrul Mediului, Costel Alexe. De asemenea, statul va creste la 140 de milioane de lei bugetul pentru Rabla plus. Programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, si va…

- „Joi, 23.01.2020, CNAIR a semnat contractul pentru Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru "Drumul Expres Bacau – Piatra Neamt" cu Asocierea S.C. Search Corporation S.R.L. – Egis Romania S.A. Valoarea contractului este de 8.923.930,03 Lei fara TVA, iar finantarea se face din Fonduri Europene Nerambursabile",…

- Cea mai buna licitatie de arta romaneasca de pana azi, cumuland un total al adjudecarilor de aproximativ 1,762 milioane de euro si o rata de adjudecare de cca. 85%, a avut loc marti, 17 decembrie, sla Bucuresti, la casa de licitatii Artmark. Licitatia a punctat totodata un record de durata…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca doua consorții de firme au depus oferte la licitația pentru proiectarea și reabilitarea strazii Emil Cioran. El a afirmat ca ofertele aparțin asocierilor Conrec Botoșani- Wareso Suceava, respectiv, Florconstruct-Drupo Suceava. Valoarea investiției este estimata…