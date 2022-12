Stiri pe aceeasi tema

- O poveste incandescenta la cel de-al treilea eveniment din Teatrul Cetații: spectacolul ”Erendira&buna-sa/replayed” se va desfașura miercuri, 7 decembrie 2022, de la ora 19:00, in Studioul Franciscan (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1). Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Compania de teatru…

- Marți, 29 noiembrie, Targul de Craciun va așteapta cu bunatați și surprize in Piața Victoriei și Piața Libertații. La Casa Tineretului are loc un seminar pentru cei care vor sa fie antreprenori in UE, dar nu știu de unde sa inceapa. Tot aici, seara, va rula filmul „Pianistul”.

- Targul de Craciun din Timișoara a fost deschis duminica, 27 noiembrie, cand a pornit și iluminatul festiv din zona istorica a orașului. Capitala Timișului și a Banatului s-a impodobit astfel de Sarbatori.

- Formația TM Groove, alaturi de o serie de invitați, a deschis Targul de Craciun din Piața Victoriei, duminica seara, cu un concert special care a avut loc dupa aprinderea luminițelor de sarbatoare. Alaturi de membrii formației TM Groove – Horia Crișovan, Florin Cvașa, Marcel Poaty-Souami, Danuț Blaga…

- Luni, 28 noiembrie, la Casa Tineretului au loc ateliere de mișcare, dans, poezie și culoare și spectacole de dans. Continua și Targurile de Craciun din Piața Victoriei, Piața Libertații și Iulius Town.

- Emisiunea cu tematica "Craciun", alcatuita din doua timbre, o colita dantelata, un plic "prima zi" si un album filatelic de colectie, va fi disponibila de marti, in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/.…

- Vineri, 18 noiembrie, in Piața Traian puteți gati și degusta preparate delicioase in cadrul evenimentului „Gatim sa ne amintim”. La Opera Naționala se va juca „My Fair Lady”, iar la Casa Tineretului are loc un spectacol de dans contemporan: My invisible noisy inside.

- Joi, 3 noiembrie, la Cinema Victoria puteți vedea comedia dramatica „Cel mai tare șef”, cu Javier Bardem in rolul principal. La Filarmonica are loc un concert simfonic susținut de Orchestra Facultații de Muzica și Teatru, iar Teatrul Maghiar vine cu un spectacol inedit, „Omul care nu putea vorbi decat…