- Joi, 11 mai, incepe Street Food Festival la Iulius Town. Continua activitațile cu ocazia Zilelor Studenților in Complexul Studențesc. Seara, mai puteți merge la spectacole sau la petreceri in oraș.

- Street FOOD Festival revine in Timișoara, weekend-ul viitor, iar timp de patru zile iubitorii de preparate inedite vor descoperi rețete din toate colțurile lumii in Iulius Gardens. Anul acesta festivalul reunește sub umbrela „Better Together” muzica live, bucataria internaționala, DJ seturile și…

- Ai decis sa iți duci afacerea la urmatorul nivel și sa participi la un festival tip street food, ceea ce poate fi o oportunitate excelenta de a-ți promova brandul și de a atrage noi clienți. Dar cum te poți asigura ca vei reuși sa atragi cat mai multe persoane și sa-ți diferențiezi patiseria intr-un…

- Vineri, 17 martie, la CRAFT are loc cel mai mare și renumit eveniment de cariera din țara, Angajatori de TOP Timișoara. Seara, puteți merge la cateva spectacole de teatru, concerte sau filme. Mai sunt și petreceri in oraș.

- Formația The Schnitzels se pregatește de primul concert care va avea loc la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 10 martie, de la ora 19, la Manufactura. Conform descrierii oficiale The Schnitzels este un duo de gastro-punk și rock&roll format din Narcis Axinte – chitara/voce și Mr…

- In ultima zi de weekend puteți participa la un spectacol de balet rock pe muzica formației Queen la Opera Naționala, dar și la mai multe expoziții, spectacole de teatru sau proiecții, atat pentru copii, cat și pentru adulți.

- Din acest weekend, Timișoara devine unul dintre orașele simbol ale Europei, fiind a doua metropola din Romania care primește titlul de Capitala Europeana a Culturii. Manifestarile au inceput, iar timp de trei zile vor avea loc o varietate de evenimente inaugurale in mai multe zone din oraș. O parte…