Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de doua saptamani, in centrul municipiului Suceava va fi deschis tradiționalul Targ de Paști, in cadrul caruia vor fi prezenți, cu produse lucrate de ei, dar și cu demonstrații practice, 20 de meșteri populari. De asemenea, vor fi prezenți și producatori locali, din cadrul Asociației ...

- Galeriile „Cromatic“ Craiova. gazduiesc expoziția „Șevaletissimo“, ce cuprinde 22 de lucrari de pictura abstracta. Lucrarile sunt realizate de artiștii plastici Miriana Oana Mantegazza și Daniel Guța. Organizatori sunt Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj și Asociația…

- Miercuri, 10 aprilie, puteți merge la un atelier de colaj creativ pentru femei, la un spectacol de teatru, la o proiecție de film sau la o expoziție de fotografie. Este deschis și Targul de Paști din centrul orașului.

- Politistii locali din Timisoara au prins in weekend un barbat care incerca sa fure un transpalet pe care l-a luat din spatele scenei din Piata Libertatii de la Targul de Pasti. „Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, in zona centrala a municipiului,…

- La Timișoara se deschide, duminica, Targul de Paști. Evenimentul coincide cu inceputul sarbatorilor pascale catolice. Astfel, la finalul Liturghiei pascale catolice, estimat la ora 12:30, Alaiul Primaverii, animat de ingerul gigantic al Asociației Teatru pe Roți și de un grup de copii de la școala de…

- Nu e gata inca Piata Catedralei, desi au trecut deja trei luni de cand aceasta trebuia finalizata, dar Primaria Arad in frunte cu edilul Calin... The post Targul de Pasti, in Piata Catedralei. Testul (aproape) final pentru lucrarea de 24 de milioane de lei de aici appeared first on Special Arad · ultimele…

- Duminica, atunci cand credincioșii catolici celebreaza Invierea Domnului, la Timișoara se va deschide Targul de Paști. Evenimentul va dura pana in 6 mai, iar Casa de Cultura a Municipiului a pregatit mai multe manifestari.

- Marți, 30 ianuarie, puteți vizita expoziția cu peste 170 de instalații luminoase de la Iulius Gardens. Mai puteți participa la un tur ghidat, sa va inscrieți la un club de croșetat sau sa ieșiți la un party in oraș.