Ce este vortexul polar, care vine în Europa, Asia și America de Nord Vortexul polar este un ciclon persistent și de mare anvergura situat la cei doi poli ai Pamantului. Concret, prin acest fenomen aerul polar ajunge mult mai ușor și spre centrul Europei. Ministrul Vlad Voiculescu admite problemele: Se pare ca am evaluat greșit Gerul provocat de vortexurile polare afecteaza zone mai intinse, dureaza de obicei mai mult decat o furtuna, insa scaderea brusca de temperatura poate declansa numeroase furtuni, mai ales atunci cand afecteaza o zona relativ calda. OMS respinge ideea unui pașaport de vaccinare anti-Covid Pana in anii ’70 conceptul de vortex polar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romania va fi lovita de vortexul polar. Cat de mult scad temperaturile. Vortexul polar care a adus deja temperaturi extrem de scazute in Europa, ajunge in weekend și in țara noastra. Directorul ANM, Elena Mateescu a explicat, joi, la Antena 3, la ce sa ne așteptam din punct de vedere al temperaturilor.…

- Vortexul polar va ajunge in Romania. Incepand de joi, 14 ianuarie, gradele in termometre scad cu mult sub normalul perioadei, spun meteorologii. In zonele depresionare se vor inregistra minus 20 de grade Celsius, dimineața. In București, gerul va fi mai bland, intre minus 6 grade, ziua, și minus 10,…

