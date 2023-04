Ce este Uterul retrovers și care sunt simptomele Anatomia corpului feminin este foarte complexa. Multe femei dețin un uter poziționat anormal, condiție numita „uter retrovers”. In acest caz, exista intrebarea daca exista posibilitatea instalarii unei sarcini sanatoase. In mod normal, uterul are forma de para și este așezat in continuarea vaginului, fiind ușor inclinat anterior, deasupra vezicii urinare. Uterul retrovers este orientat ușor spre posterior, in unele cazuri fiind deplasat ușor catre stanga sau dreapta. De cele mai multe ori, uterul retrovers nu prezinta simptome, fiind in cele mai multe cazuri o predispoziție genetica. Insa, exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

