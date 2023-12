Ce este solstițiul de iarnă? Pe 22 decembrie va fi cea mai scurtă zi din an Solstițiul reprezinta un eveniment astronomic, atunci cand axa de rotație a Pamantului este cel mai puternic inclinata fața de planul orbitei sale in jurul Soarelui. Emisfera nordica primește cea mai mica cantitate de lumina solara directa, iar ziua este cea mai scurta. Are semnificații culturale și tradiționale in multe culturi din intreaga lume, marcand adesea inceputul oficial al sezonului de iarna. Sarbatorile precum Craciunul și diversele festivaluri de iarna sunt adesea asociate cu solstițiul și cu simbolismul revenirii luminii in mijlocul intunericului iernii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

