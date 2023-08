Stiri pe aceeasi tema

- Polonia suspecteaza „implicarea" Rusiei in raspandirea bacteriei Legionella și aparitia epidemiei de legioneloza (boala legionarilor) din Rzeszow, aproape de granița cu Ucraina. Aici au murit deja sapte oameni si peste 100 au fost depistati pozitiv cu Legionella.

- Polonia suspecteaza "implicarea" Rusiei in raspandirea bacteriei Legionella și aparitia epidemiei de legioneloza (boala legionarilor) din Rzeszow, aproape de granița cu Ucraina. Aici au murit deja sapte oameni si peste 100 au fost depistati pozitiv cu Legionella, transmite Reuters, preluat de News.ro.

- O epidemie de legioneloza declansata in orasul Rzeszow din sud-estul Poloniei a cauzat sapte decese, in timp ce alte 76 de persoane sunt in continuare infectate, au anuntat vineri autoritatile sanitare poloneze, informeaza AFP, relateaza Agerpres."In total, sapte persoane, patru barbati si trei femei,…

- Focarul de legioneloza, identificat in orașul polonez Rzeszow, a ucis pana acum cinci persoane. Autoritatile incearca sa gaseasca sursa infectiei bacteriene, despre care cred ca se afla in alimentarea cu apa.

- Trei persoane au murit in urma contaminarii cu bacteria Legionella in orasul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, iar alte 71 au fost spitalizate, a declarat miercuri pentru AFP purtatorul de cuvant al unui spital local. „Trei persoane au murit din cauza legionelozei”, a precizat Andrzej Sroka, de la spitalul…

- Trei persoane au murit in urma contaminarii cu bacteria Legionella in orasul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, iar alte 71 au fost spitalizate, a declarat miercuri pentru AFP purtatorul de cuvant al unui spital local.

- De la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, Uniunea Europeana a coordonat evacuarea in spitale europene a peste 2.300 de pacienți ucraineni, transmite Euronews. Sunt pacienți suferinzi din cauza ranilor de razboi sau cu afecțiuni grave ce nu pot fi tratați, in prezent, in Ucraina. Ei au fost transferați…

- Masina de propaganda rusa a transmis mass-mediei o stire falsa despre o racheta care ar fi lovit cladirea serviciului de informatii militare din Ucraina, ranindu-l grav pe Kiril Budanov, seful spionajului militar ucrainean, relateaza Ukrainska Pravda. RIA Novosti citeaza un misterios „angajat al fortelor…