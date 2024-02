Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii polonezi i-au cerut vineri comisarului european pentru pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, sa demisioneze, in condițiile in care fermierii au blocat drumuri in Polonia sa natala și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, declanșand o noua greva de o luna impotriva politicilor…

- Sindicatul Solidaritatea a precizat ca, in afara de blocarea punctelor de trecere cu Ucraina, a planificat blocari temporare ale drumurilor din intreaga tara intre 9 februarie si 10 martie. „Rabdarea noastra s-a epuizat. Pozitia Bruxelles-ului in ultima zi a lunii ianuarie 2024 este inacceptabila pentru…

- Sindicatul fermierilor polonezi Solidaritatea planuieste o greva generala incepand de vinerea viitoare, cu blocarea punctelor de trecere a frontierei intre Polonia si Ucraina, a anuntat sindicatul, alaturandu-se astfel unor proteste similare in toata Europa, transmite Reuters. "Rabdarea noastra s-a…

- Fermierii polonezi au anunțat un protest național de amploare pe 24 ianuarie, in legatura cu deteriorarea situației din industrie și cu afluxul de importuri agricole din Ucraina. Despre acest lucru, dupa cum relateaza "Adevarul European", relateaza publicația poloneza de specialitate Rolnik info. Declarațiile…

- Cele patru principale puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina era blocate joi pentru traficul camioanelor, agricultorii polonezi blocand dupa reluarea protestului lor si ultimul punct de trecere, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Serviciul de frontiera ucrainean anunța ca fermierii polonezi au pus capat blocadei la unul dintre punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina si Polonia, iar circulatia camioanelor a fost complet restabilita, transmite Reuters.„Traficul cu camioane a fost restabilit: fermierii polonezi au pus capat…

